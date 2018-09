Grinzens: Schwere Verletzung trübte das Derby

22.09.2018, 23:07 Uhr

Eine flotte Partie zwischen dem FC Raika Grinzens und dem SV Raiba Götzens wurde durch einen bedauerlichen Zwischenfall mit schwerer Verletzungsfolge beeinträchtigt!

Im mit Spannung erwarteten Bezirksliga-Derby zwischen dem FC Raika Grinzens und dem SV Raiba Götzens sahen die vielen Fans im Lichten-Boden-Stadion in der ersten Hälfte eine rasante Auseinandersetzung. Es gab nicht nur viele Torszenen, sondern auch Treffer. Robert Dukic und Thomas Pichlmann brachten die Götzner zwei Mal in Führung – die Gastgeber hatten aber jeweils die passende Antwort aus ruhenden Bällen parat. Edin Karic verwandelte einen Elfmeter, Florian Köll setzte das Leder aus einem sehenswerten Freistoß in die Maschen.

Zwischenfall

Ergebnisse:

Anpfiff

Beide Teams kamen hochmotiviert aus der Kabine – in der 52. Minute regierte dann aber nicht mehr die Lust am Fußball, sondern das blanke Entsetzten. Nach einem unnötigen harten Einsteigen (weil die Szene bereits abgepfiffen war) des Götzners Manuel Weichselbraun blieb Gegenspieler Edic Karic verletzt liegen. Proteste folgten umgehend – und als sich die Rudelbildung wieder aufgelöst und Weichselbraun die rote Karte gesehen hatte, wurde das Ausmaß erst bewusst. Karic erlitt eine schwere Beinverletzung, die am Spielfeld nur notdürftig behandelt werden konnte. Das Spiel war für rund 30 Minuten unterbrochen, weil die Ambulanz den verletzten Spieler am Platz abholen und in die Klinik transportieren musste.Nach diesem Zwischenfall wurde das Spiel ordnungsgemäß fortgeführt, verständlicherweise war die Luft aber draußen. Dass die dezimierten Götzner noch einmal durch Jenewein in Führung gingen und die Grinzner in der 88. Minute durch Pacher erneut ausgleichen konnten, sei der Vollständigkeit halber erwähnt.