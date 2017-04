Jubiläumsfeier: 20 Jahre "Bunter Laden" in Axams

28.04.2017, 11:31 Uhr

haben die Schwestern in ihrem "Bunten Laden" im Ortszentrum von Axams einen konkreten Anlass: Sie betreiben seit 20 Jahren ihr Geschäft in der Innsbrucker Straße 4 – und das kann keinesfalls spurlos über die Bühne gehen.An beiden Tagen ist der "Jubiläumseinkauf" in der Zeit von 8 bis 21 Uhr möglich. Es gibt 20 % Rabatt auf die gesamte Damenoberbekleidung und jedes BH-Set kostet schlanke 20 Jubiläumseuro. Weitere Aktionen warten im "Schnäppchenzelt" und noch dazu bekommen alle Kunden ein kleines Überraschungsgeschenk.Sekt und kleine Köstlichkeiten werden an beiden Tagen gereicht, und am Freitag, dem 5. Mai gibt es um 17 Uhr einen kleinen Festakt mit einigen Überraschungen.Ergo: Wer ein buntes Wochenende erleben will, muss in den "Bunten Laden" kommen!