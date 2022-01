Bösendorder Festival Wiener Neustadt

WIENER NEUSTADT. Eine Pilgerfahrt zu BeethovenGeld und Gönner: Ausnahme-Schauspieler Fritz Karl erzählt in der neunten Ausgabe von Florian Krumpöcks "Pilgerfahrt zu Beethoven" von Gönnern, Geld und finanziellen Irrfahrten. Florian Krumpöck am Klavier spielt dazu die Sonate für Klavier Nr. 10 in G-Dur op. 14/2 sowie die Sonate für Klavier Nr. 21 in C-Dur op. 53 „Waldstein“.

Termin: 29.1.2022, 19.30 Uhr, Kasematten. Karten: www.webshop-wn.at