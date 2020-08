Brüderlein fein im Schloss Bad Fischau

BAD FISCHAU. Diesen Sommer und Frühherbst wird also Leo Falls Operette "Brüderlein Fein" vom Operetten-Spezialisten Wolfgang Dosch mit Marie Luise Schottleitner und zwei wunderbaren Kollegen als „PopUp-Operette“ inszeniert. Musikalisch wird die Produktion am Klavier von Florian C. Reithner begleitet.Man darf sich auf Wiener Charme mit Gugelhupf und einem Tupfen Zauberei freuen. Am 30. August um 11 Uhr im Schloss Bad Fischau. Karten: 0664/ 44 18 770 oder: art@schloss-fischau.at