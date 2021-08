Der melancholische Poet

Wer kennt nicht "Halleluja", "Suzanne" oder "First we take Manhattan", geschrieben und gesungen von Leonard Cohen.

KATZELSDORF. Am 20. August 2021 um 19 Uhr interpretiert Michael Brauner gemeinsam mit Christian Haberl im Hof der Bibliothek zu Katzelsdorf einige dieser Welthits. Brauner der Österreich beim Cohen Festival in Berlin repräsentierte, wird in Katzelsdorf die schon vergessenen, aber sehr stimmungsvollen Old Songs zum neuen Leben erwecken. Haberl, der erstklassige Schlagzeuger begleitet den Gitarristen und Sänger mit der ruhigen Stimme auf dem Cajon.

Cohens englische Lyrik ist oftmals schwer zu verstehen, deshalb wird Brauner zur Einstimmung Textinhalte in Deutsch, angereichert mit viel Poesie, vorlesen. Ein Abend, den die Katzelsdorfer Bibliothekarin Edith Schantl, möglich gemacht hat, der aufgrund der raren Auftritte Michael Brauners Seltenheitscharakter besitzt.

Brauner singt Cohen am 20. August 2021 um 19:00 Uhr im Hof der Bibliothek Katzelsdorf, 2801 Katzelsdorf, Hauptstraße 47. Anmeldung erbeten per E-Mail: katzelsdorf.buecherei@a1.net