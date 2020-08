Filme, Konzerte, Live Veranstaltungen und Kino unter Sternen: Das Netzhaut Ton Film Festival Wiener Neustadt findet vom 27. bis 30. August im Bürgermeistergarten vor dem Museum St. Peter an der Sperr und im Kino im Stadttheater Wiener Neustadt statt.

WIENER NEUSTADT. Beim Netzhaut Ton Film Festival Wiener Neustadt steht nicht die Vielzahl der Filme im Vordergrund. In Doublefeatures wird in der Kombination aus jeweils einem Spiel- und einem Dokumentarfilm nach Reibungsflächen gesucht, es werden gesellschaftliche Kampfzonen ausgelotet, all das im Austausch mit dem Publikum.

Frühstück mit Publikum

Noch bevor die erste Filmvorführung beginnt, wird zum gemeinsamen Frühstück im Schatten der Bäume des Bürgermeistergartens geladen, wo einander Publikum, Nachwuchs, Filmemacher und Musiker begegnen. Vor dem Freiluftfilm am Freitag Abend trifft man einander am selben Ort zu einem Sundowner.

Das Musikprogramm verwandelt die Innenstadt zum Schau- und Hörplatz und verbindet die Spielorte Stadttheater und Bürgermeistergarten. Das Musikprogramm 2020 wird von »Die Strottern«, Klemens Lendl und David Müller, kuratiert und gestaltet.

Infos und Programm unter: www.netzhaut-ton-film-festival.at