WINZENDORF. (Bericht und Fotos: FF Winzendorf) Am 14.1.2022 um 15:01 Uhr wurden wir zu einer Fahrzeugbergung in die Prosset alarmiert. Ein PKW kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn an und kam im Bachbett vor einer Brücke zum Stehen.

Bei unserem Eintreffen wurde eine Person im Fahrzeug vom Rettungsdienst betreut, in weiterer Folge unterstützen wir beim Transport der verletzten Person vom Auto zum Rettungswagen.

Die Bergung des Fahrzeuges wurde von der FF Wiener Neustadt mittels Kran durchgeführt.

Während des gesamten Einsatzes führten wir die Verkehrsregelung durch. Nach 1,5h konnten wir wieder ins Gerätehaus einrücken.