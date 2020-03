Das Team der Zinnfigurenwelt hat sich wieder einiges einfallen lassen. So wird es neben dem schon traditionellen Museumsfrühling neue Angebote für Kinder und Erwachsene geben.



KATZELSDORF. In der Zinnfigurenwelt dreht sich alles um Figuren – Spielfiguren, Dekorationsfiguren. Wir wollen in diesem Jahr Kinder einladen aus unterschiedlichen Materialien selbst Figuren zu basteln. Die ersten drei Bastelnachmittage für Kinder ab 6 Jahren finden am Dienstag 31. März, 28. April und 26. Mai von 15 – 17 Uhr statt.

Spielenachmittage - Gesellschaftsspiele

Unser Museum ist auch ein Spielemuseum. Regelmäßig werden Historische Spiele und Fantasy-Spiele gespielt. Aber auch unsere Sammlung von alten Gesellschaftsspielen ist groß. Nach Ostern, am 4. April starten wir mit einem Spielenachmittag für alle begeisterten Spieler, der jeden 1. Samstag im Monat um 16.00 Uhr stattfinden soll. Das Angebot der Gesellschaftsspiele wird durch eine Kooperation mit der Bücherei Katzelsdorf auch auf neue Spiele erweitert.

Wieder beim NÖ Museumsfrühling dabei!

Der NÖ Museumsfrühling findet heuer am Wochenende 16./17. Mai statt. Die Zinnfigurenwelt Katzelsdorf bietet dazu am 16. Mai von 14.00 – 18.00 ein besonderes Programm.

Der Museumsfrühling 2020 steht in der Zinnfigurenwelt ganz unter dem Zeichen „Jagd“. Beim Museumsheurigen wird nicht nur Wein aus Katzelsdorf, Kaffee und hausgemachte Mehlspeisen, sondern auch Köstlichkeiten vom Wild angeboten. Passend dazu spielen die Jagdhornbläser zur Eröffnung unserer Sonderausstellung „Jagd in mehreren Jahrhunderten“. Außerdem gibt es einen Flohmarkt mit Figuren, Büchern und Zeitschriften und eine Tombola. Die Tabletopspieler bieten ein Showturnier zum Mitspielen an und Frau Helga Prazak erzählt in ihrem Buch „Was machst du jetzt?“ vom ersten Jahr in der Pension.

Neue Website online

Mit März startete die neue Website der Zinnfigurenwelt Katzelsdorf. Gerade im Informationsbereich gibt es immer wieder Veränderungen und auch ein Museum soll auf dem Laufenden bleiben. Die neue Homepage bietet in übersichtlicher Weise alle Informationen über die Zinnfigurenwelt und ist besonders benutzerfreundlich gestaltet.