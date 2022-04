WIENER NEUSTADT (Red.). "Trotz Wintereinbruch haben wieder viele Menschen unsere beliebte Radbörse besucht" freuen sich Alice Sinzinger, Grünen-Gemeinderätin, und Michael Diller, Grünen-Gemeinderat, über das rege Treiben am Hauptplatz.

Anneliese Weichart: "Von den 80 gebrachten Fahrrädern haben die Hälfte den Besitzer gewechselt."

"Dass wir auch wieder Alvocycle, die Würstelboutique Wilczek und die Radlobby dabei hatten, finden wir besonders schön. Dem Roten Kreuz werden wir in Kürze die gesammelten Spenden für die flüchtenden Menschen der Ukraine übergeben," lässt Klubobfrau Selina Prünster den Tag Revue passieren. "Vielen Dank auch an alle helfenden Hände! Alles in allem wieder ein gelungener Vormittag in Wiener Neustadts Innenstadt!"