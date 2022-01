Die Landjugend Kirchschlag beteiligte sich heuer an der Spendenaktion für das Ö3 Weihnachtswunder mit einer Spende von 1.200,- Euro.

Fleißig backten alle Mitglieder Weihnachtskekse aller Art. Am 18. und 19. Dezember 2021 wurden die Kekse als Dankeschön für die freie Spende ausgeliefert und vor der Pfarrkirche Kirchschlag verteilt.

Bereits zum dritten Mal hat die Landesspitze der größten Jugendorganisation im ländlichen Raum ihre Mitglieder und Funktionäre zu einer gemeinsamen Spende an das Ö3 Weihnachtswunder aufgerufen. Sämtliche Einnahmen kommen dabei dem Licht ins Dunkel Soforthilfefonds für Familien in Not in Österreich zugute.