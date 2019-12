Neovita Lanzenkirchen - Vitalität in einer neuen Dimension

Am Beginn stand die Idee eines neuartigen und zeitgemäßen Konzepts im Bereich Gesundheit und Vitalität. Bald folgten die ersten Schritte zur tatsächlichen Realisierung dieses Vorhabens.

LANZENKIRCHEN. Ende Dezember 2018 gründete sich die ABK Projekt und Service GmbH, Gesellschafter sind KR Doris M. Kapuy, BM Hermine Besta und Ing. Johannes Aichinger. Idealerweise ergänzen sich hier nicht nur der persönliche Antrieb ein Projekt zur Umsetzung zu bringen, sondern vor allem auch die jeweiligen Kompetenzen und beruflichen Erfahrungen.

Kompetenzzentrum in moderner Form

neovita Lanzenkirchen bietet Ärztinnen und Ärzten ein kompetentes und zeitgemäßes Umfeld, um sich voll und ganz auf die Arbeit am Patienten konzentrieren zu können. Moderne Arbeitsbedingungen gepaart mit einem freundlichen und modernen Ambiente sorgen für einen reibungslosen Ablauf und Wohlbefinden bei Ärzten und Patienten. Eine zentrale Rezeption steht allen Mietern im Vitalzentrum als Servicestelle zur Verfügung. Postannahme, Telefonzentrale, administrative Arbeit sowie Terminkoordination sind nur einige wenige Parameter, die das Arbeiten im neovita Vitalzentrum erleichtern.

Erholen, Tagen und Nächtigen im neovita Lanzenkirchen

Ein zweiter, wesentlicher Teil des neovita ist das Hotel- und Appartementhaus mit bis 40 Betten. Zehn Appartements werden zukünftig vor allem für Langzeitgäste zur Verfügung stehen. Neben der Zielgruppe von Geschäftsreisenden, welche über längere Zeit an einem Betriebsstandort in der Region arbeiten, werden die Appartements auch den Patientinnen und Patienten des Krebsforschungszentrums MedAustron angeboten werden. Diese können sich in den Wohlfühlappartements im neovita Lanzenkirchen erholen und gleichzeitig alle Vorteile des Kompetenzzentrums mit Ärzten und Therapeuten in Anspruch nehmen. Für einen Aufenthalt im neovita spricht selbstverständlich auch die Umgebung, die zum Erholen in frischer Natur einlädt.

Ein großer und in zwei Räume teilbarer Seminarraum mit der modernsten Seminartechnik gepaart mit dem Catering aus dem neovita Cafe/Restaurant sorgt für entspanntes Tagen und einen erfolgreichen Seminarablauf.

Mit dem Baubeginn wird im Frühling 2020 gerechnet, die Fertigstellung für Herbst/Winter 2021 geplant. Parallel zum Einreichverfahren laufen bereits intensive Gespräche mit den künftigen Mietern insbesondere mit Ärzten, Therapeuten etc.

Wertschöpfung für die Region

Ein Projekt dieser Größenordnung bietet natürlich neben der zukünftigen Gesundheitsversorgung auch Chancen für die Region. Die Projektinitiatoren freuen sich darüber, dass ein großer Teil der zukünftigen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen sowohl aus Lanzenkirchen und der näheren Region zum Zug kommen. Somit trägt neovita bereits in der Errichtungsphase zur Stärkung der regionalen Wirtschaft bei. Die einzelnen Kompetenzbereiche wie Vital- und Ärztezentrum, Cafe und Restaurant sowie Hotel-, Appartement- sowie Seminarbereich schaffen zukünftig zahlreiche interessante und regionale Arbeitsplätze.

Daten & Fakten

Baubeginn geplant: Frühjahr 2020

Eröffnung geplant: Herbst-Winter 2021

Projektkosten: EUR 10,2 MIO

Projektgebiet: Lanzenkirchen