22.04.2018, 12:05 Uhr

Wiener Neustadt (Red.).

Bürgermeister Mag. Klaus Schneeberger und Onur Yavuz von der Jugendinfo NÖ freuen sich über eine neue Kooperation mit den Herrengassen-Lokalbesitzern. Die kostenlose Jugend:karte NÖ gilt als offizieller Altersnachweis für alle niederösterreichischen Jugendlichen im Alter von 14 bis 24 Jahren. Ab nun wird die Jugend:karte NÖ als Altersnachweis auch in den Herrengassen-Lokalen akzeptiert."Mit dieser Kooperation erreichen wir, dass sich alle Jugendlichen ganz einfach ausweisen können. All jene, die noch keinen Führerschein haben, brauchen weder Reisepass noch Personalausweis mitführen. Vor allem aber entstehen bei Verlust der Jugend:karte NÖ weniger Unannehmlichkeiten, weil diese ja kostenlos ist. Auch diese Maßnahme zeigt, dass die Herrengassen-Gastronomen und die Stadt an einem Strang ziehen, um die Sicherheit und das Wohlbefinden in der Herrengasse zu erhöhen", betont Bürgermeister Schneeberger.

Wie bekomme ich die Jugend:karte NÖ?

Weitere Vorteile der Jugend:karte NÖ sind zahlreiche Ermäßigungen bei Partnern in ganz Österreich, Infos über Jugendangebote in Niederösterreich, zahlreiche Gewinnspiele und Gutscheine, europaweite Vorteile in Kooperation mit der European Youth Card und vier mal im Jahr gibt es das 1424 Magazin mit spannenden Artikeln und jugendrelevanten Themen.Einfach und unbürokratisch durch die Serviceleistung der Gemeinde: das ausgefüllte Antragsformular (unter www.1424.info zum Downloaden) zusammen mit einem farbigen Passfoto sowie der Kopie eines Dokumentes (Staatsbürgerschaftsnachweis, amtlicher Lichtbildausweis oder Geburtsurkunde) bei der Bürgerservicestelle abgeben. Nach der Verifizierung gibt es dann die Jugend:info NÖ.