Pink Ribbon Breakfast der SPÖ Stadtfrauen

03.05.2017, 11:41 Uhr

Brustkrebsthematik & Schönheit im Veranstaltungsfokus

WIENER NEUSTADT. „Wir wollten das Schöne mit dem Nützlichen verbinden“, hält SPÖ-Stadtfrauenvorsitzende Lidwina Unger im Hinblick auf die Veranstaltung „Rund um schön – was Frauen wollen“ fest, die am 13. Mai von 9 bis 12 Uhr in den Räumlichkeiten von Kosmetik & Beauty Gerhard Riegler (Singergasse 12, 2700 Wiener Neustadt) stattfindet. „Im Rahmen dieses Pink Ribbon Breakfast spannen wir einen weiten Bogen – von der Brustkrebsthematik, die jeder 8. Frau im Laufe ihres Lebens begegnet, bis hin zu Tipps & Tricks für ein attraktives Äußeres. Und das alles für den guten Zweck“, erklärt Unger.

Der Vormittag ganz im Zeichen der Frau wartet mit einem spannenden und abwechslungsreichen Programm auf. Zum klassischen Wiener Frühstück mit einem Glas Sekt wird ein kleines Präsent gereicht, zudem gibt es eine Modenschau von Trachten Köstler unter dem Motto „Alles für die Wiesn“, jede Menge Musik und einen Talk mit Sibylle Rasinger von der Krebshilfe NÖ sowie mit der Brustkrebs-Betroffenen Claudia Altmann-Pospischek. Eintritt: 7,- Euro. Karten: Lidwina Unger (0660/5070672) oder Sabine Bugnar (0664/9157099). Der Reinerlös und die Spenden gehen an die Österreichischen Krebshilfe NÖ – für die Aktion Pink Ribbon.„Kommen Sie, genießen Sie ein hervorragendes Frühstück, unterhalten und informieren Sie sich. Und nehmen Sie am besten gleich eine Freundin mit“, lädt die Vorsitzende im Namen der SPÖ Stadtfrauen herzlich ein. Männer sind natürlich ebenfalls willkommen. Ein toller, abwechslungsreicher und überaus hilfreicher Frauenvormittag ist garantiert!