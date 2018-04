Sanierung Kreuzungsbereich Ferdinand Porsche-Ring

22.04.2018, 11:51 Uhr

Wiener Neustadt (Red.).- Am Montag, dem 16. April 2018, begann der verkehrstechnische Umbau am Kreuzungsbereich Maria Theresien-Ring/Ferdinand Porsche-Ring.

Dabei wird die Fahrbahn komplett saniert und Entwässerungsarbeiten durchgeführt. Weiters wird der Schutzweg am Beginn der Bräunlichgasse erneuert sowie eine neue Schutzwegbeleuchtung installiert.Als wichtigste Maßnahme wird der Lückenschluss des Radweges vom Stadtzentrum kommend vollzogen."Mit diesen Maßnahmen erhöht die Stadt die Verkehrssicherheit vor allem für die Fußgänger und Radfahrer. Mit dem Lückenschluss des Radweges wird dieser durchgängig an die Bräunlichgasse angebunden", so Landtagsabgeordneter Baustadtrat DI Franz Dinhobl.Die Bauarbeiten werden voraussichtlich am 04. Mai 2018 beendet sein, die Kosten für den verkehrstechnischen Umbau betragen 30.000.- Euro.