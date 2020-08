Zwei 18 jährige Neulengbacher, die mit zwei gleichaltrigen Komplizen aus Obergrafendorf in Markersdorf bei Neulengbach den Food Truck aufgebrochen haben, wurden von einem Zeugen beobachtet und nach einer Fahndung in Obergrafendorf festgenommen.

NEULENGBACH. Morgens um 4:20 beobachtete ein Zeuge, der sich regelmäßig auf dem Weg in die Arbeit bei einem Automaten auf dem Gelände in Markersdorf 101 ein Getränk besorgt, wie ein schwarzer BMW vor fuhr und den Food Truck aufbrach. Vom Zeugen entdeckt, flüchteten die Täter. Das Kennzeichen konnte der Zeuge jedoch noch feststellen und meldete den Vorfall bei der Polizeidirektion Neulengbach. Da die Täter am Tatort nicht mehr auffindbar waren, leitete Gruppeninspektor Christian Fasching eine Fahndung ein, woraufhin zwei der Täter mit ihrem Fahrzeug in Obergrafendorf von der örtlichen Polizei gestellt werden konnten. Die beiden anderen Täter sind in Neulengbach verblieben.



"Wie sich herausstellte, versuchten die Täter, bestehend aus zwei Männern aus Neulengbach und einem Mann und einer Frau aus Ober Grafendorf vor dem Einbruch in Markersdorf auch Automaten in Böheimkirchen aufzubrechen und richteten dabei erheblichen Sachschaden an.", so das Bezirkspolizeikommando St. Pölten.

"Zum Glück ist kein großer Schaden entstanden.", so Sonja Maria Cicek, Besitzerin des Food Trucks.

Alle vier Täter sind geständig. Es wurde eine Anzeige auf freiem Fuß erstellt.