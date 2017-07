"Der schwarze Löwe" ist zurück

25.07.2017, 16:17 Uhr

Emmanuel Antiga, vielen als "Tiger" bekannt, auf dessen Leben und sportlicher Karriere der Film "Der schwarze Löwe" beruht, kam zu Besuch in seine alte Heimat Eichgraben.

EICHGRABEN (ame)., besser bekannt als "Tiger", auf dessen Leben und Wirken in Eichgraben der Film "Der schwarze Löwe" beruht, war zu Besuch in Österreich und beantwortete im Anschluss an die Filmvorführung die Fragen der Gäste, wie es ihm nach seiner Ausweisung ergangen sei. Die Bezirksblätter fragten schon vorab, wie die Besucher die damalige Situation empfunden hätten. Fürist es eine sehr berührende Geschichte. Nicht nur weil sich damals viele Freunde gefunden haben und er so gut integriert wurde, sondern auch weil er in Eichgraben ein zweites Zuhause gefunden hat, in das er immer wieder kommt und auch kommen kann.ergänzt: "Sein Optimismus ist bewundernswert. Er ist immer positiv geblieben trotz aller Aufs und Abs."

Zur Sache

Der Film "Der schwarze Löwe" von Wolfgang Murnberger nach dem Drehbuch von Uli Bree und Rupert Henning basiert auf wahren Begebenheiten, die sich 2005/2006 in Eichgraben zugetragen haben, als vier nigerianische Asylwerber dem Fußballverein zu einem Höhenflug verhalfen. Victor, Tony und Emmanuel, den alle „Tiger“ nannten, eroberten in kürzester Zeit nicht nur den Fußballrasen, sondern auch die Herzen vieler Eichgrabnerinnen und Eichgrabner. Es begann eine wunderbare Geschichte von Freundschaft und Solidarität, die jedoch nach nur wenigen Monaten überschattet wurde durch die Nachricht, dass „Tiger“ abgeschoben werden sollte. Viele haben damals für seinen Verbleib gekämpft. Leider ohne Erfolg. Tiger musste am 15. Jänner 2006 zurück nach Nigeria. Damit endet der Film. Die wahre Geschichte aber ist weitergegangen.