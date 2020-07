Der Kärntner Abwehrkämpferbund und die Stadtgemeinde Wolfsberg laden zur Ausstellung "100 Jahre Kärntner Volksabstimmung" in die Stadtgalerie am Minoritenplatz in Wolfsberg.

Die Ausstellung ist vom 02. August bis 17. Oktober 2020 täglich von 10 - 17 Uhr geöffnet.