30 Jahre Kinderkrebshilfe

Anlässlich des 30. Jubiläums der Kinderkrebshilfe Lavanttal findet am Freitag, dem 6. Oktober, mit Beginn um 19.30 Uhr ein Jubiläums-Benefizkonzert statt.

Mitwirkende

Als Konzertbühne dienen die Kulturstadtsäle (Kuss) Wolfsberg.Sänger und Musiker stellen sich für dieses mit Sicherheit hörenswerte Konzert in den Dienst der guten Sache.Mitwirkende sind der Arbeitergesangsverein (AGV) Frantschach, Alexander Storfer, das Bläserensemble der Musikschule Wolfsberg, die Jaklinger Sänger, der Singkreis Mira, Edith Kienzl, die Musikmittelschule Wolfsberg sowie Oktet Suha.Sonja Kleindienst führt mit Moderation durch den Abend.Die Eintrittskarte kostet 23 Euro und ist in der Buchhandlung San Damiano, Carpe Diem sowie in der Kärntner Sparkasse erhältlich.