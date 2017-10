Mono Bene Festival 2017: "Der Bürger" mit Halvor Boller

Der Bürgereine Collage aus dem Gesamtwerk von Robert Walserösterreichische ErstaufführungAufführungen bei MONO BENE 201718.10.2017 | 18:30 | Jugendstiltheater Klagenfurt19.10.2017 | 20:00 | Container25 Wolfsberg20.10.2017 | 20:00 | Zur Dampflok KrumpendorfEintritt frei!!!Idee, Collage, Schauspiel ... Halvor BollerRegie ... Klaus-Dieter Köhlereine Produktion von Kartenhausensemble(Strinz-Margarethä, DE)

Die Kleinigkeiten der inneren Augenblicke bleiben oft im Gedanken stecken, obwohl sie unsere Persönlichkeit ausmachen. Ein Balanceakt zwischen Spiel, Verbissenheit, Witz, Traum und Realität.Der Mangel an Selbstbewusstsein ruft die Angst vor Unordnung hervor, doch die äußere Ordnung scheint die innere nicht herstellen zu können. Der Bürger bleibt in den Widersprüchen gefangen. Und selbst wenn er erkennt, verharrt er in Tatenlosigkeit. Der Mut zu Grenzüberschreitungen fehlt ihm. Er scheint die vorgesetzten Grenzen zu akzeptieren.Kafkaartig bleibt die Figur im Prozess stecken und schafft nicht die Verwandlung, die Widerstände zu durchbrechen.Halvor Boller spielte an vielen Stadttheatern (Freiburg, Münster, Bielefeld, Frankfurt usw.). Seit 2008 konzipiert und spielt er eigene Stücke im Kartenhausensemble. 2016 wurde er mit einem Kultursonderpreis für zwei Produktionen mit Flüchtlingen ausgezeichnet. halvor-bollerKlaus-Dieter Köhler begann seine Regielaufbahn in den 80er Jahren in Dortmund und Münster, arbeitete dann frei, bevor er zunächst 1992 als Dramaturg nach Regensburg ging und dann 1995 als Chefdramaturg und später Oberspielleiter fest nach Trier ging. Seit 2004 arbeitet er wieder frei und gründete 2008 mit Halvor Boller das Kartenhausensemble. www.kadekoehler.infoAlle Infos zum Stück und zum Festival unter http://monobene.vada.cc/