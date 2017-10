AT

Das Kulturreferat der Stadtgemeinde St. Andrä lädt zur Buchvorstellung "Wenn du willst, bin ich dein Land".



Unter dem Pseudonym "Erin Goldberg" wird im neuesten Buch der Lavanttalerin Hemma Schliefnig der Kampf der Geschlechter einerseits tiefsinnig, andererseits humorvoll behandelt. Schliefnig schrieb den Roman in Zusammenarbeit mit dem St. Veiter Steuerberater Bruno Valent und der ehemaligen Lavanttalerin Irmgard Siebenbäck.



Wer mehr über dieses einzigartige Projekt erfahren möchte, ist bei der Buchvorstellung am

Mittwoch, 25. Oktober um 18.30 Uhr in der Büchereit der Gemeinde St. Andrä im Lavanttal gut beraten.