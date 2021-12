ECHSENBACH. Die Firma Hartl Haus blickt auf ein herausforderndes Jahr zurück. Explodierenden Preisen und Lieferverzögerungen in der Bauwirtschaft begegnete man mit Sicherheit und Stabilität. Die Nachfrage der Kunden ist ungebrochen stark und ein weiteres Wachstum ist geplant. Ein neues Jobmodell soll eine Lösung für den branchenweiten Fachkräftemangel im Montagebereich sein.

Fachkräfte gesucht – neues Jobmodell geschaffen

Rund 320 Mitarbeiter sind derzeit bei Hartl Haus in Echsenbach angestellt, die Teams sollen allerdings weiter wachsen. Besonders Montagefachpersonal wird gesucht. Nun entwickelte die Firma ein neues Jobmodell, das den Arbeitsalltag der Montagemitarbeiter erleichtern soll: Die Mitarbeiter sind in einem vorher vereinbarten und fixierten Intervall einige Wochen im Hausmontage- bzw. Tischlermontagebereich tätig. Dem folgt der Einsatz entsprechend der Ausbildung in der Tischler- bzw. Fertighausproduktion im Werk. Für die Montagetätigkeiten gelten attraktive Zulagen und Prämien.

Familie und Beruf unter einen Hut gebracht

Hartl Haus schafft so die Möglichkeit für ein abwechslungsreiches und vielfältiges Arbeiten und möchte mit diesem einzigartigen Jobmodell die Montagetätigkeiten leichter zugänglich machen. „Familie und Beruf optimal zu kombinieren ist vor allem für Mitarbeiter im Montagebereich nicht immer leicht und eine große Herausforderung. Mit unserem neuen Jobmodell ist es für den Mitarbeiter nicht mehr eine Frage von entweder oder. Er wechselt in fixen Abständen zwischen Baustelle und Produktion. Das bedeutet mehr Abwechslung, mehr Flexibilität und Planungssicherheit, mehr Zeit für Freunde und Familie“, zeigt Sonja Früchtl (Leiterin Personal bei Hartl Haus) die Vorteile des neuen Jobmodells auf.

Mitarbeiter empfehlen – Prämie kassieren

Hartl Haus hat die Erfahrung gemacht, dass die erfolgreichste Job-Plattform die Weiterempfehlung durch die eigenen Mitarbeiter ist. Mit Prämien für die Mitarbeiter wird deshalb die erfolgreiche Weiterempfehlung von Bewerbern honoriert.

Aufstockung in Produktion und Tischlerei - Lehrlinge gefragt

Besonders gefragt sind momentan Mitarbeiter im Fertighaussektor. Weiters werden Montagemitarbeiter, Tischler, Bauleiter und Fachpersonal für Instandhaltungsarbeiten im Werk gesucht. Zusätzlich setzt HARTL HAUS auch im nächsten Jahr auf Nachwuchsarbeit und nimmt Lehrlinge in den Berufen Tischler, Tischlereitechniker, Fertigteilhausbauer/Zimmerer auf.