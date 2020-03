ZWETTL. AV NÖ Zwettl startet mit dem Frühlingsbeginn die außergewöhnliche Auto-Test-Aktion "Schon mal daran gedacht, einen Mercedes zu fahren?" und Sie können aktiv daran teilnehmen. Denn es werden jetzt 21+3 Testfahrer gesucht. Dafür wird es neben 21 Mercedes-Modellen noch zusätzlich drei außergewöhnliche Prachtexemplare zum Probieren geben. Die Teilnehmer werden dann mittels Fragebogen aufgefordert, dem AV-NÖ-Team zu sagen, warum sie bis dato keinen Mercedes gekauft haben beziehungsweise gefahren sind.

"Wir wollen damit althergebrachte Mythen rund um die Marke Mercedes-Benz aufbrechen und aus aktueller, jüngerer Sicht angehen", gibt Standortleiter und Initiator der Aktion, Philipp Prock, Einsicht in die Aktion.

Von allen Teilnehmern, die sich unter testfahrer@av-noe.at anmelden und am 21. März um 10 Uhr vor Ort am AV-NÖ-Standort in Zwettl sind, sollen die Meinungen zu den getesteten Modellen, abgesehen von der preislichen Komponente, eingeholt werden. "Jeder hat irgendwann in seinem Leben Interesse an der Marke Mercedes-Benz. Wir wollen damit sowohl Private als auch Unternehmer ansprechen", so Prock.

Die Testfahrten können bereits im Vorfeld oder am 21. März vor Ort auch für einen späteren Zeitpunkt vereinbart werden.