Exklusiv: Zgonc eröffnet Filiale in Zwettl

19.09.2018, 11:44 Uhr

Aktuell werden Filialleiter und Fachberater gesucht!

ZWETTL (bs). Zgonc, der Fachmarkt für Maschinen, Werkzeuge, Bau- und Gartengeräte eröffnet am Mittwoch, 28. November 2018 einen Shop in der Andre Freyskorn-Straße 18 (ehemals Vögele Shoes, neben TEDi) in Zwettl. Das bestätigte Gabriele Schöfmann von Zgonc auf Bezirksblätter-Anfrage.Aktuell werden dafür ein Filialleiter, ein Filialleiter-Stellvertreter sowie Fachberater zum sofortigen Eintritt (für die Einschulung) gesucht ( https://www.zgonc.at/jobs/#job-26 ).