Fit werden wie ein Turnschuh

10.01.2017, 04:30 Uhr

Ob Muskelauf- oder Fettabbau – alles kein Problem. Man muss sich nur richtig motivieren. Wir zeigen wie.

AMSTETTEN. "Am Anfang des Jahres rennen uns die Kunden immer regelrecht die Türen ein", berichtet Matthias Lindenhofer, Geschäftsführer vom Trainings- und Gesundheitsinstitut "LH univital" in Amstetten, "doch mit Fortdauer des Jahres werden bei vielen die Besuche immer unregelmäßiger und seltener."Wer kennt es nicht – das Problem mit der Motivation. Nimmt man sich noch zu Beginn des Jahres der gut gemeinten Fitness-Vorsätze fleißig an, so verblasst der dafür nötige Ehrgeiz mit Woche für Woche immer mehr – bis man wieder irgendwann neue Vorsätze für ein neues Jahr schmiedet. Aber nicht dieses Mal! Denn wir verraten Ihnen fünf Tipps, wie Sie es schaffen, sich dauerhaft für Sport und Bewegung zu motivieren – auch wenn es einmal gerade nicht so laufen sollte.

"Wenn man weiß, was man will, kann man beginnen, darauf hinzuarbeiten", so Stefan Schwarzl, Fitnessbetreuer im "LH univital". Mit diesem einfachen Leitsatz lassen sich konkrete Bewegungs-Vorsätze schneller und ohne große Umwege erreichen.Überfordern Sie sich nicht mit vielen Zielen gleichzeitig, sondern bleiben Sie bei einem. Notieren Sie hierfür Ihr Ziel auf mehrere Zettel und kleben Sie diese verteilt in Ihre Wohnung (z. B. in die Küche, ins Badezimmer usw.), sodass Sie nicht in Versuchung kommen, Ihr selbstbestimmtes Ziel eines Tages aus den Augen zu verlieren.Nehmen Sie die Treppe anstelle des Lifts; gehen Sie zu Fuß oder fahren Sie mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto. Unser Alltag ist ein einziges großes Fitnesscenter. Sie müssen sich nur dafür entscheiden, dann kommt die Bewegung von ganz alleine.Erzählen Sie Ihren Bekannten von Ihrer sportlichen Zielsetzung. Das macht bei den anderen Eindruck und übt gleichzeitig positiven Druck auf Sie aus, wenn es gilt, sich an einem schlechteren Tag überwinden zu müssen.Bereits nach ein paar Wochen werden Sie erste Veränderungen an Ihrem Körper, Ihrer Ausdauer oder Ihrem allgemeinen Wohlbefinden feststellen können. Der Weg ist das Ziel – hören Sie nicht auf, sondern erfreuen Sie sich an einem nachhaltigeren und fitteren Leben. Übungen auf: