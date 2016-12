04.12.2016, 00:23 Uhr

Der Stern der Stillen Nacht

(Zu einem Beitrag von Hanspeter Lechner)



Nun zündet freudig an die Kerzen

gegen das Chaos in der Welt

und lauscht dem Lied in euren Herzen,

das trotz des Kummers euch gefällt!



Macht, dass in all den schweren Tagen,

es euren Seelen doch gelingt,

mutig das Schicksal zu ertragen,

wenn in euch "Stille Nacht" erklingt!



Das fromme Lied aus alten Zeiten

schenk Hoffnung uns und Zuversicht,

es mög´ durch Finsternis uns leiten

wie warmes, trautes Kerzenlicht!



Ferdinand REINDL

