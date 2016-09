Theaterverein Feldkirchen: Bauchtanz auf dem Bauernhof im GH Preiser Pischelsdorf

Der Theaterverein Feldkirchen bei Mattighofen lädt heuer erstmals ins Gasthaus Preiser, Schmidham 4, 5233 Pischelsdorf zum Stück "Bauchtanz auf dem Bauernhof" ein.

Bauer Ignatz ist in die Jahre gekommen und deshalb wird es an der Zeit den großen Hof an seinen Sohn Fritz zu übergeben. Über die entsprechenden Bedingungen werden sich die Beiden jedoch nicht einig. Sehen Sie selbst welche Pläne geschmiedet werden und wer am Ende bekommt was er will.Weitere Aufführungen am FR 21.10, SA 22.10, DI 25.10, FR 28.10, SA 29.10 um 20:00 sowie am SO 23.10 um 14:00Reservierung unter 0680 40 84 742