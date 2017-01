Neue Ärzte im Bezirk Braunau

12.01.2017, 15:36 Uhr

BEZIRK. Mit 1. Oktober 2016 und 1. Jänner 2017 hat die OÖGKK in St. Peter am Hart und in Hochburg-Ach Allgemeinmediziner sowie in Mattighofen eine Gruppenpraxis für Kinderheilkunde unter Vertrag genommen. „Medizin muss für unsere Versicherten in ganz Oberösterreich erreichbar sein, auch in den ländlichen Regionen. Gezielt besetzen wir daher Ärzte und Therapeuten auch abseits vom Linzer Zentralraum nach“, so der Obmann der OÖGKK Albert Maringer.

David Mayer, Arzt für Allgemeinmedizin, hat die Nachfolge von Helmut Franz Glück angetreten. Die Ordination befindet sich in Bogenhofen 65, 4963 St. Peter am Hart und ist unter der Telefonnummer 07722/64 084 erreichbar.Michaela Axelle Wögerbauer, Ärztin für Allgemeinmedizin, ist die Nachfolgerin von Wolfgang Lauschensky. Die Ordination befindet sich im Sparkassenweg 9, 5122 Hochburg-Ach und ist unter der Telefonnummer 07727/22 54 zu erreichen.Die „Dr. Brgitte Bachmann / Dr. Robert Niederseer Gruppenpraxis für Kinder- und Jugendheilkunde OG“ befindet sich in der Stadtgalerie 15, 5230 Mattighofen. Die Telefonnummer lautet 07742/58 858.