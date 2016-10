Herbstschießen 2016 & XXV. Innviertler Großkaliber-Cup, 3. Durchgang kombiniert mit Teilerwertung und Gesamtwertung 2016

Liebe Sportschützen,die Privilegierte Schützengesellschaft Braunau möchte alle Sportschützen recht herzlich einladen,am Samstag 22. Oktober 2016 ab 0900 UhrbeimXXV. Innviertler Großkaliber-Cup für Faustfeuerwaffen3. von 3 Bewerben und Gesamtwertung 2016, kombiniert mitTeilerwertung und Schützenkönig 2016am „Schießstand in der Bleiche“ in der Talstraße 65, Braunau am Innteil zu nehmen.

Unter nachstehendem Link kann das Ladschreiben abgerufen werden:Ladschreiben - Herbstschießen 2016 & XXV. Innviertler Großkaliber-Cup, 3. Durchgang mit Teilerwertung und Gesamtwertung 2016: http://psg-braunau.bplaced.net/web/termine_ergebni... Für das Leibliche Wohl sorgt unser bewährtes Küchenteam - deshalb bitte rechtzeitig zum Mittagessen kommen ;-)Mit freundlichen Grüßen und Schützen-Heil – Ing. Jochen Schütz (Schützenmeister Feuerpistole)Privilegierte Schützengesellschaft Braunau 1403Talstraße 655280 Braunau am InneMail: psg-braunau@gmx.atWeb: www.psg-braunau.at.tffacebook: Privilegierte Schützengesellschaft Braunau 1403