Mehr Mut zur Technik

18.01.2017, 17:59 Uhr

BEZIRK (tazo). Mädchen und Technik? Diese Kombination löst manchmal Skepsis aus. Nicole König aus Überackern bereut ihre Entscheidung jedoch keinen Augenblick. Sie absolviert derzeit eine Lehre als Metallbearbeitungstechnikerin bei der Firma He-Technik Eisenführer in Gilgenberg am Weilhart. "Es war nicht von Anfang an klar welchen Beruf ich ergreife. So habe ich zuerst Einzelhandelskauffrau gelernt und einige Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Später habe ich mich aber dazu entschlossen einen technischen Beruf zu erlernen da es mich schon immer sehr interessiert hat. Heute bin ich glücklich über meine Entscheidung", so die 26-jährige. Sicherlich gibt es auch Nachteile, wie etwa die körperliche Belastbarkeit, dennoch stehen sie ihren männlichen Kollegen in nichts nach. "Uns wird nachgesagt, dass wir geduldiger und genauer bei den etwas ´feineren` Arbeiten sind. Es gibt im Metallbereich nämlich auch kleinere Bauteile und auch solche, wo es vor allem um das optische Aussehen geht", erklärt König. Viele Mädchen haben oft Scheu einen typischen Burschenberuf zu erlernen, etwa aus Angst alleine zu sein oder nicht zu wissen was auf einen zukommt. Dennoch, immer mehr Mädchen entscheiden sich in diese "Männerdomänen" vorzudringen - und dies aus gutem Grund: "Manche glauben vielleicht dass sie in dem Betrieb oder auch in der Berufsschule das einzige Mädchen sind, dem ist aber nicht so. In meinem Lehrbetrieb zum Beispiel habe ich gleich mehrere Kolleginnen und auch in der Schule war ich nicht die Einzige. Angst braucht deshalb kein Mädchen zu haben denn man wächst stetig mit seinen täglichen Aufgaben. Auch von den männlichen Kollegen wurde ich sofort akzeptiert." Die Vielfältigkeit an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in technischen Berufen ist groß. Am 27. April findet deshalb bereits zum 17. Mal der internationale Aktionstag "Girls` Day" auch in oberösterreichischen Unternehmen statt. Ziel soll sein, bei jungen Frauen das Interesse für technische und handwerkliche Berufe zu wecken. Mehr Infos zum Girls` Day auf www.girlsday-ooe.at