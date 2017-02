Ennserin nun Teil der Landesregierung

09.02.2017, 17:33 Uhr

Mit Gemeinderätin Christine Haberlander zieht nun eine Ennserin in die Landesregierung ein.

ENNS. Seit heute Nachmittag ist es amtlich: Christine Haberlander rückt in die Landesregierung auf. Die 35-Jährige Ennserin wird die Resorts Bildung, Kinderbetreuung, Gesundheit und die Frauenagenden übernehmen. „Ich kann garantieren, dass ich meinen Beitrag dafür leisten werde, dass die Regierung von Thomas Stelzer eine erfolgreiche sein wird. Meine Ressorts sind meine Traum-, meine Wunschressorts“, so Haberlander über ihre neue Aufgabe.

Gratulationen aus den eigenen Reihen

„Es war zwar für die ÖVP Enns auch etwas überraschend, aber ich bin überzeugt, dass Christine mit ihrer Freundlichkeit, ihrem politischen Talent und vor allem mit ihrem großen Fachwissen eine tolle Landesrätin für Oberösterreich sein wird. Wir freuen uns herzlich für Christine und wünschen ihr alles Gute und viel Erfolg in dieser neuen Aufgabe,“ so Vizebürgermeister der Stadt Enns Manfred Voglsam.Haberlander war von 2007 bis 2013 Mitglied im Landesvorstand der Jungen ÖVP Oberösterreich. Jahrelang war sie Funktionärin im Bezirk Linz-Land und 2009 sogar Spitzenkandidatin der JVP für das Europäische Parlament. "Wir sind stolz, dass mit Christine Haberlander nicht nur eine junge Frau, sondern vor allem eine kompetente und sympathische Persönlichkeit aus der Jungen ÖVP in die Landesregierung einzieht", so Claudia Plakolm, Landesobfrau der Jungen ÖVP.