Weihnachtliche Stimmung am Kurpark (Video)

Besinnlich war auch die Weihnachtsfeier im Tageszentrum in der Senioren Residenz Am Kurpark Wien-Oberlaa. Herta hatte ihre wahrlich „geschichtsträchtige“ Gitarre mitgebracht und der dreijährige Daniel sang „Schneeflöcken, Weißröcken“.

„Vor den Vorhang bitte!“

Bei der Weihnachtsfeier der Mitarbeiter in der Senioren Residenz Am Kurpark Wien-Oberlaa war es wieder an der Zeit sich bei langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu bedanken. So wurden dieses Jahr jene geehrt, die bereits seit fünf und zehn Jahren im Unternehmen tätig sind. Ein ganz besonderes Dankeschön durfte Direktor Georg Schimper an Mag. Ruth Hiesl aussprechen. Sie feierte heuer ihr 20-jähriges Dienstjubiläum.

Nach einem Foto-Rückblick auf das Jahr 2016 wurde bei Punsch und Keksen noch lange im Theaterfoyer geplaudert. Eine mittlerweile liebgewordene Tradition ist die Spendensammlung bei der Mitarbeiter-Weihnachtsfeier für die Obdachlosen-Einrichtung „Die Gruft“ in Wien.