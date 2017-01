Landsleute im Ausland: "Trump ist ein Schock für die New Yorker"

26.01.2017, 00:00 Uhr

Aus OÖ wird New York: 1997 hat Eva Schmiedleitner ihre Zelte in der US-Metropole aufgeschlagen.

BEZIRKE, NEW YORK (jmi). Freiheitsstatue, Times Square, Central Park, Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn. Richtig gelesen, heimatliche Kulinarik findet sich auch im Big Apple. Eva Schmiedleitner sollte es wissen: „Mittlerweile gibt es eine gute Anzahl an österreichischen Restaurants. Aber an die Kochkünste meiner Mama kommt keiner ran." Die gebürtige Grieskirchnerin nennt seit 1997 New York ihre Heimat. „Seit ich 1989 sechs Monate in New York verbracht habe, wusste ich, dass es eine tolle Stadt ist – auch zum Wohnen“, erklärt Schmiedleitner, die sich selber als Stadtmensch bezeichnen würde. Dabei hat sie klein angefangen: In Zell an der Pram aufgewachsen ging es zunächst nach Linz und Wien, schließlich nach New York. Dass ihr Mann, den sie in Wien kennenlernte, New Yorker ist, machte ihr den Umzug umso leichter. Als Spezialistin für Online-Marketing und Social Media arbeitet sie bei der Tourismusagentur Austria Info. Nach Österreich komme sie dadurch „relativ oft“. Verbunden werden die Aufenthalte gleich mit einen Abstecher nach Oberösterreich. Kontakte zu anderen Auslandsoberösterreichern in der neuen Heimat bietet auch das Netzwerk "Upper Austrians Abroad" des Landes OÖ und der Business Upper Austria GmbH, dessen Mitglied Schmiedleitner ebenfalls ist.

Kulturen auf engstem Raum

Der größte Unterschied für die 49-Jährige ist das Lebensgefühl: „Das Gefühl von Weite im Innviertel steht im krassen Gegensatz zum engen Raum in New York. Beispiel: Kulturen. Auf kleinstem Raum leben viele Kulturkreise zusammen, mit denen man sich dadruch wirklich auseinandersetzen muss.“ Sonst typisch amerikanisch? "Christmas" zum Beispiel: „Kinder in den USA rasen zum Weihnachtsbaum und reißen die Packerl auf – ganz anders als bei uns Österreichern, die Geschenke lieber kommentiert übergeben. Das war am Anfang natürlich enttäuschend.“ Mittlerweile werden bei diesen Festlichkeiten Kompromisse geschlossen: „Mein Schwiegervater ist Däne, und mein Mann ist sehr multikulturell mit europäischen Einflüssen aufgewachsen. Fremde Bräuche sowie meine Ideen und Änderungswünsche werden sofort und gerne aufgenommen.“ Spricht man von Amerika, kommt der Name Donald Trump, neuer Präsident, unweigerlich auf. "Als Trump gewählt wurde, war jeder New Yorker fassungslos. Am Tag nach der Wahl hat keiner in der U-Bahn geredet, die Stimmung war am Boden“, erklärt Eva Schmiedleitner. „Aber in New York leben wir in einer 'bubble', einer Blase. Man ist hier sehr aufgeschlossen und sehr demokratisch (Hilary Clinton siegte im Bundesstaat New York, Anmerkung der Redaktion). Es geht eher um die Message der Präsidentschaftskandidaten als ihr politisches Lager. Wenn man teilweise den Wahlversprechen von Trump Glauben mag, möchte ich kein Lateinamerikaner oder Araber sein“, gibt sie zu bedenken.Wem die Reiselust packt, rät Schmiedleitner: „Mach es! Man wird nie jünger und irgendwann ist es zu spät und man ist 'gesettelt' und mit Familie. Wenn es nichts für einen ist, kann man immer was anderes machen. Es ist einfach eine wahnsinnig wichtige Erfahrung.“