Musikabend mit „Volksmusik und mehr…“ in Nassereith

AT

, Postpl. , 6465 Nassereith AT

Hotel Post , Postpl. , 6465 Nassereith AT

Die SaitenStimmen spielen im Hotel Post auf

NASSEREITH. Im Hotel Post in Nassereith findet am Samstag, dem 15. 10. 2016 ab 20.30 Uhr ein Musikabend mit „Volksmusik und mehr…“ statt.

Es gibt Volksmusik g´sungen und g´spielt, moderne und neue Volksmusik, klassische und moderne Harfen- und Gitarrenmusik von Chiara Krabichler, die auch ihr neues Lied "I hock am Sea" vorstellt. Heitere Gedichte und Geschichten runden das Prigramm ab.

Für Speis und Trank sorgt das Team vom Hotel Post, der Eintritt ist frei.