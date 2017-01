Alpenländerpokal im Eiskanal von Imst

08.01.2017, 18:49 Uhr

Der zweite Bewerb fand gleich im Anschluß statt, der ASVÖ-Cup. Dies ist ein mehrteiliger Bewerb, der sich über vier Rennen erstreckt. In Imst war es das dritte, folglich steht das Endresultat noch nicht fest. "Ich bin zutiefst beeindruckt von den Leistungen und bin froh, soviele junge Starter hier zu sehen," meinte Bürgermeister Stefan Weirather. Diesen Worten schlossen sich die restlichen Redner wie Sportreferent Thomas Schatz und Kulturreferent Christoph Stillebacher an. Besonders freuten sich die Kids über die Anwesenheit eines ihrer Idole, Wolfgang Linger. Für den Veranstalter und die Teilnehmer war es gleichermaßen ein grandioses Wochenende mit vielen tollen Leistungen, die auf eine aufblühende Zukunft der einst so legendären Putzenbahn hoffen lassen.