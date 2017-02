„Ja, ich will“: Lizzy Aumeier am 14. Februar 2017 im Casino Innsbruck

Innsbruck : Casino Innsbruck |

eues Programm der beliebten Musikkabarettistin am Valentinstag



Sie gilt als Entdeckung des bayrischen Musikkabaretts der letzten Jahre. Ihr Körper ist ihr Kapital und das Markenzeichen der „Barbie-Fehlpressung“, wie sie sich selbst bezeichnet. So präsentiert sich Lizzy Aumeier bei ihren Auftritten als individuelle Landkarte und Ganzkörperkunstwerk.



Selbstironie, Spontaneität, Hinterfotzigkeit, Schlagfertigkeit und Witz kennzeichnen die unglaubliche Bühnenpräsenz von Lizzy Aumeier auch in ihrem neuesten Programm „Ja, ich will“. Sie entführt ihre Zuschauer in ihre bizarre Gedankenwelt und nimmt sie mit auf eine witzige und turbulente Reise, von der ersten Verliebtheit bis hin zum Witwentum. Musikalisch abgerundet wird das Programm von Svetlana Klimova am Klavier und mit Violine, sowie der Künstlerin selbst am Kontrabass.



Das Kabarett am Valentinstag, den 14. Februar beginnt um 19.30 Uhr. Tickets zu € 31,- online auf innsbruck.casinos.at oder telefonisch unter 0512-587040-214. Inkludiert sind ein Willkommensdrink, die Vorstellung, Begrüßungsjetons im Wert von € 10,- und die Vorstellung.