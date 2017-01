Endlich Neuschnee in Sicht

02.01.2017, 11:58 Uhr

Endlich wird es Winter in Tirol. Die Temperaturen fallen auf bis zu minus 10 Grad. Es kommt zu starken Schneefällen.

Kaltfront am Montag

Tief Axel ab Mittwoch - sibirische Kaltluft

TIROL. Bis Freitag kommt es zu ergiebigem Neuschnee und Dauerfrost in Tirol. Ab Donnerstag zieht sibirische Kaltluft durch das Tiroler Unterland. Es wird kalt und winterlich.In der Nacht auf Montag zieht eine Kaltfront durch die Nordalpen. Gleichzeitig bringt sie den ersten nennenswerten Neuschnee seit November. „Die Mengen halten sich mit maximal 5 bis 15 Zentimeter zwar vorerst in Grenzen“, so Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. „Das ist aber erst der Beginn einer recht nassen und für die Nordalpen schneereichen Wetterphase.“Viel Schnee fällt dann ab Mittwoch. Tief Axel bringt ergiebigen Schneefall. Nur einen Tag später - am Donnerstag - zieht eine sibirische Kaltluftfront durch das Tiroler Unterland. Die Temperaturen fallen gerade auf den Bergen stark ab. Auch in den Niederungen bleiben die Temperaturen zwischen minus 10 und minus drei Grad. Starker, teils sogar stürmischer Nordwestwind verschärft die Kälte zusätzlich und sorgt stellenweise für massive Schneeverwehungen. Freitag Früh kann in den Nordstaulagen zwischen 40 und 70 cm Neuschnee fallen.