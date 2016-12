ORTHODOXE SCHÜLER FEIERN VORWEIHNACHTLICHEN GOTTESDIENST IN TIROL

19.12.2016, 23:27 Uhr

Am Montag, d. 19.12.2016 fand für alle Schüler Tirols mit „Orthodoxem Glaubensbekenntnis“ ein gemeinsamer Gottesdienst anlässlich des bevorstehenden Weihnachtsfestes statt.

Wie im Vorjahr feierten auf Initiative und unter dem Vorsitz desdie Schüler und ihre orthodoxen Religionslehrer gemeinsam mit dem, sowie demdie Heilige Liturgie anlässlich der Feier des

Die serbische Gemeinde, die dieses Fest gemäß julianischem Kalender mit 13 tägigem Unterschied gegenüber dem gregorianischem begeht, begrüßte mit großer Herzlichkeit die Jugendlichen und nahm großen Anteil an der auch vom Orthodoxen Schulamt veranlassten Messfeier.

Nachdemmitteilte, betonte er in seiner Ansprache bezüglich des Hl. Nikolaus von Myra unter anderem vor dem Hintergrund der Bedeutung derfür die gesamte Menschheit die Notwendigkeit diesespragmatisch auch in der Anwendung im Alltag gegenüber anderen Menschen zu leben; jeder Orthodoxe solle in seinem Wirkungsradiusvollführen, weit über das übliche Maß hinaus und dadurch das Leben seiner Mitmenschen, sowie sein eigenes bereichern, um Gott in wohlgefälliger Weise einen Liebesbeweis zu erbringen.Mit herzlichsten Segenswünschen aller beteiligten Priester für ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches gesundes neues Jahr 2017 fand die Zeremonie Ihren Abschluss!