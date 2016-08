5. Innsbrucker Nightrun am 24. September

30.08.2016, 16:44 Uhr

Anmeldungen sind noch bis 19. September möglich unter www.innsbrucklaeuft.com.

5. Innsbrucker Nightrun am Samstag, 24. September, 19 Uhr

Durchatmen und regenerieren ist nach dem Laufen am Landhausplatz möglich. Damit die Beine wieder locker werden, sind auch Therapeuten der Sporttherapie und Training Huber vor Ort und für kulinarische Genüsse sorgt der Breakfast Club Innsbruck. Für Stimmung vor, während und nach dem Lauf sorgen die Trommelfreunde Innsbruck.Der Innsbrucker Nightrun ist einer von vier Läufen, der von der Turnerschaft Innsbruck/ Sektion Laufen unter der Dachmarke „Innsbruckläuft“ organisiert und durchgeführt wird.Besucher und Teilnehmer kommen bei einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm, das im Zuge des „Freestyle am Landhausplatz“ ( http://innsbrucktirolsports.com/freestyle-2016 /) geboten wird ab 10.00 Uhr am Landhausplatz auf ihre Kosten.Start und Ziel: Erlerstraße21,1 Kilometer (5 Runden zu je 4,22 km) – Halbmarathon8,44 Kilometer (in zwei Runden) – Volkslauf4,22 Kilometer – Fitnesslauf5 mal 4,22 Kilometer – StaffellaufStrecke:Start/ Ziel in der Erlerstraße – Meraner Straße – Maria Theresien-Straße – Herzog-Friedrich-Straße – Überquerung Herzog-Otto-Straße – Innbrücke – Waltherpark – Innallee – Emile-Béthouart-Steg – Franz-Greiter-Promenade (Fußweg) bis Querpassage beim Umspannwerk der Innsbrucker Kommunalbetriebe – Gehweg Rennweg bis Anni-Kraus-Weg – Ausleitung auf nördliche Fahrbahn Rennweg – Herzog-Otto-Straße – Herrengasse – Rennweg – Universitätsstraße – Angerzellgasse – Museumstraße – Erlerstraße – zurück zum Start/Ziel.Startnummernausgabe und Nachmeldungen von 21. bis 23. September, 10 bis 18 Uhr, Laufboutique Rückenwind (Defreggerstraße 12) und am 24. September ab 10 Uhr bis eine Stunde vor dem Start.Siegerehrungen am Landhausplatz20 Uhr, Fitnesslauf21 Uhr, Volkslauf22 Uhr, Halbmarathon