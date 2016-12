Vorstandwechsel bei der Turnerschaft Innsbruck

04.12.2016, 08:14 Uhr

Bei der Jahreshauptversammlung der Turnerschaft Innsbruck am 1. Dezember wurde der neue Vorstand gewählt.

Turnerschaft Innsbruck ein Verein mit vielen Sektionen

Tennishalle als neues Zentrum der Turnerschaft Innsbruck

Der alte Vorstand geht – der Neue kommt

INNSBRUCK. Am 1. Dezember fand in der Villa Blanka in Innsbruck die 72. Jahreshauptversammlung der Turnerschaft Innsbruck mit anschließender Weihnachtsfeier statt.Nach der Begrüßung durch den Obmann Christian Girardi berichten die einzelnen Sektionen über ihre Tätigkeiten und Erfolge des vergangenen Jahres. So berichtet der Sektionsleiter der Sektion Laufen über die vergangenen Laufveranstaltungen (Stadtlauf, Silvesterlauf, Frühlingslauf und Nightrun). Diese werden mittlerweile in Richtung Green Event organisiert: Getränke werden in Mehrwegbechern ausgeschenkt, die Geschenke für die Starter in Stofftaschen ausgegeben. Eine der jüngsten Sektionen ist die Sektion Tanzen, diese gibt es erst seit rund 4 Jahren. Die Rodler sind die kleinste Sektion mit sehr vielen internationalen Erfolgen. Krisztian Gardos von der Sektion Tischtennis holte sich bei den Paralympics in Rio die Bronzemedaille.Die Turnerschaft Innsbruck zieht um: Aktuell sind die Verhandlungen um die Tennishalle in der Wiesengasse abgeschlossen, der Abriss der alten Halle hat bereits begonnen. Der geplante Neubau umfasst eine neue Tennishalle und Tennisplätze. Auch Plätze für Beachvolleyball sind geplant. Die Sportunion Tirol und die Turnerschaft Innsbruck bekommen in dem Gebäude Büroräumlichkeiten. Dadurch soll die Zusammenarbeit der beiden Sportinstitutionen noch enger werden. Die Fertigstellung der neuen Tennishalle ist für 2018 geplant.Im Rahmen der Jahreshauptversammlung kommt es zu einem Wechsel im Vorstand der Turnerschaft Innsbruck. Christian Girardi, der seit 27 Jahren die Geschicke der Turnerschaft Innsbruck leitet, überlässt das Feld nun seinem Nachfolger Daniel Pichler. Die neuen Obmann-Stellvertreter sind Robert Zangerl, Michael Lamprecht und Claudia Igelseder. Die Wahl wurde jeweils einstimmig angenommen.

In seiner Rücktrittsrede bedankt sich Christian Girardi bei den anderen Vorstandsmitgliedern für deren Rückhalt und beim anwesenden Vertreter der Tiroler Sparkasse für die vergangene, langjährige finanzielle Unterstützung. Erfreut ist Christian Girardi über die Leistungen der einzelnen Sektionen und über das Zusammenwachsen innerhalb der Turnerschaft Innsbruck. Besonderer Dank geht an Romuald Niescher vom Sportamt Innsbruck, an Reinhard Eberl von der Abteilung Sport des Landes Tirols und an den Präsidenten der Sportunion, Günther Mitterbauer. Diese haben die Turnerschaft Innsbruck in den letzten Jahrzehnten immer – auch mit persönlichem Einsatz – unterstützt.Als erste Tätigkeit als neuer Obmann ernennt Daniel Pichler – einstimmig – Christian Girardi als Ehrenmitglied der Turnerschaft Innsbruck.