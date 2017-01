WORLD MASTERS in den lateinamerikanischen Tänzen!

26. World Masters in Innsbruck

Die Champions League im Tanzen zu Gast in Tirol

Das World Masters Innsbruck hat sich in den letzten Jahrzehnten einen Namen in der Tanzwelt gemacht und findet im März bereits zum 26. Mal statt. Innsbruck ist Fixtermin für die Besten der Besten im Tanzsport geworden.In der Tanzwelt steht das WORLD MASTERS und INNSBRUCK als Synonymfür eine elegante, hochkarätige und perfekt organisierte Tanzveranstaltung, sowohl für die Teilnehmer als auch für das Publikum.Welche Bedeutung und welchen Wert Innsbruck als Veranstaltungsort und Ferry Polai als Veranstalter im Weltverband der Professionals, dem WDC (World Dance Council), haben, zeigt die Tatsache, dass in den letzten Jahren insgesamt vier Weltmeisterschaften und eine Europameisterschaft zur Austragung an unser Land vergeben wurden.

Das nächste World Masters findet am 25. März 2017 statt, eine weitere Tanzveranstaltung auf höchstem Niveau in Tirol. „Back to the roots“ ganz diesem Motto entsprechend sind wir im letzten Jahr wieder ins Congress Innsbruck in den Saal Tirol gewechselt, auch heuer wird unser Turnier wieder in diesem familiären und eindrucksvollen Ambiente stattfinden. Es erwartet uns ein spannender und atemberaubender Wettkampf, der zwischen den Weltbesten lateinamerikanischen Tänzern ausgetragen wird.Aber damit nicht genug! Auch in diesem Jahr bieten wir wieder ein erstklassiges und umfangreiches Rahmenprogramm. Wir veranstalten die 6. WDC AL AUSTRIAN Amateur League in Standard und Latein, sowie das 6. ProAm Turnier, bei welchem Professionals jeweils mit einem Amateur tanzen. Es ist auch zur Tradition geworden, dass sich unsere Tanzschüler, tänzerisch und tanzsportlich messen können, aus diesem Grund veranstalten wir die 6. Österreichische Tanzschulmeisterschaft mit internationaler Beteiligung. Mit diesem Programm können wir die gesamte Bandbreite des Tanzsports abdecken, Tanzschüler bis hin zum Profis bekommen bei unseren Turnieren die Chance ihr Können zu zeigen.Seit 2015 haben wir auch ein ganz besonderes Highlight ins Leben gerufen, den „WALZER-Wanderpokal der Alpen“. Dieses Turnier wurde, unter der Patronanz der Tiroler Tageszeitung, zu einem ganz speziellen Publikumsevent, welches wir in diesem Jahr natürlich fortsetzten wollen. Alle Tanzbegeisterten, von Kindern, Schülern, Erwachsenen bis zu den Senioren sind startberechtigt und können bei dem Publikumswettbewerb um den WALZER-Wanderpokal mitkämpfen.Es steht uns also ein aufregendes und spannendes Programm bevor, mit demInnsbruck einmal mehr seinen Platz in der Tanzsportwelt beweist.