Tiroler Wirtschaftsbarometer gibt positiven Ausblick auf 2017

05.01.2017, 12:04 Uhr

Die Tiroler Wirtschaft ist zufrieden mit der aktuellen Wirtschafts- und Auftragslage. Diese positive Einschätzung zieht sich durch alle Branchen.

Aktuelle Wirtschaftslage

Auftrags- und Buchungslage





Aktuelle Auftrags- und Buchungslage (Foto: WKT)

Tiroler Exportwirtschaft im Aufschwung

Positive Erwartungen für das erste Quartal 2017





Auftragserwartung bis 2017 (Foto: WKT)

Investitionsvolumen für 2017





Investitionen in den kommenden sechs Monaten (Foto: WKT)

TIROL. Die Tiroler Wirtschaft bewertet die aktuelle Lage als positiv. Die Wirtschaftslage ist stabil, die Auftrags- und Buchungslage gut. Der wirtschaftliche Aufschwung ist nun in allen Branchen angekommen, so der Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik in der Wirtschaftskammer Tirol und Autor des TOP Tirol Konjunkturbarometers, Stefan Garbislander.Generell wird die Wirtschaftslage von Tiroler Betrieben als positiv bewertet. 53 Prozent der Tiroler Betriebe sehen die aktuelle Wirtschaftslage als positiv. In der Sparte Information und Consulting sind es 68 Prozent und in der Tiroler Verkehrswirtschaft 66 Prozent. Im Handel sind es immerhin rund 41 Prozent der Betriebe, die die wirtschaftliche Lage als gut bewerten. 53 bzw. 52 Prozent der Produktionsunternehmen und Dienstleistungsunternehmen beurteilen die Lage mit Gut.Die meisten Unternehmen sind auch mit der aktuellen Auftrags- und Buchungslage zufrieden. 39 Prozent der Unternehmen berichten von einer guten Auftragslage. Bei den Unternehmen der Tiroler Verkehrswirtschaft sind es 54 Prozent, bei der Sparte Information und Consulting sind es 46 Prozent und beim Tiroler Gewerbe 44 Prozent. Die Tiroler Industrie spricht auch von einer guten Auftragslage. Hier sind es 42 Prozent der Unternehmen.Im ersten Halbjahr 2016 konnten Tiroler Unternehmen ihre Warenexporte um rund 500 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr steigern. Insgesamt wurden Waren im Wert von 5,9 Milliarden Euro exportiert. In keinem anderen Bundesland sind die Exporte so stark angestiegen wie in Tirol, so Stefan Garbsilander. Im zweiten Halbjahr gab es voraussichtlich Einbußen. Jedoch rechnet die Wirtschaft mit einem Plus von rund 5 Prozent für das gesamte Jahr 2016. Für 2017 rechnen drei Viertel der Tiroler Exportunternehmen auch im ersten Quartal 2017 mit einer stabilen Exportnachfrage.Die Erwartungen zur wirtschaftlichen Lage der Betriebe sind mehrheitlich positiv. 42 Prozent der Betriebe sehen eine gute Entwicklung des Geschäftsgang. Besonders positiv sieht dies der Tourismus.Die Auftragsentwicklung wird nicht ganz so positiv gesehen. Nur 17 Prozent der Betriebe gehen von einer weiteren Verbesserung der Auftragssituation aus. Jedoch sehen 73 Prozent eine stabile Auftragsentwicklung.Ein Problem der vergangenen Jahre waren die mangelnden Investitionen. Hier scheint es laut Wirtschaftsbarometer zu einer Trendwende zu kommen. 29 Prozent der Leitbetriebe wollen in den kommenden sechs Monaten mehr investieren als bisher. Ein Problem dabei sind die geplanten Ersatzinvestitionen. Diese ersetzen lediglich bereits vorhandene Investitionsgüter. Diese sind weniger positiv für die Wirtschaft als wachstumsfördernde Neuinvestitionen.