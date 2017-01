Jennersdorf : Kulturzentrum |

In Jennersdorf findet am Samstag, dem 21. Jänner, im Kulturzentrum der Bezirksball der Volkspartei statt. Den Tanzboden bespielen Austria 4 You, in die Kellerbar lädt die Junge ÖVP zur Disco.



Beginn ist um 20.00 Uhr. Tischreservierungen nimmt bis 19. Jänner das ÖVP-Bürgerbüro unter 03329/45216 entgegen.