Buchgewordene "Liebeserklärung" an den Bezirk Jennersdorf

07.12.2016, 16:14 Uhr

Präsentation der "Jennersdorfer Impressionen" von Petra Werkovits und Peter Vukics

Kaum war je eine Buchpräsentation prominenter besucht als jene, die Bezirkshauptmann Hermann Prem im Jennersdorfer Kulturzentrum vornahm. Vier Regierungsmitglieder mit Landeshauptmann Hans Niessl an der Spitze, ein ehemaliger Landtagspräsident (Wolfgang Dax), zwei Abgeordnete (Jürgen Schabhüttl, Bernhard Hirczy), ein Festivalintendant (Dietmar Kerschbaum) und weit über ein Dutzend Bürgermeister waren gekommen, um "Jennersdorfer Impressionen" aus der Taufe zu heben.

"Liebeserklärung an den Bezirk Jennersdorf"

In den Gemeindeämtern erhältlich

Der Bild- und Textband erzählt von Kalch, Krobotek und Königsdorf, von Talschaften und Hügelketten, von Land und Leuten. "Wir wollten ein wahrheitsgetreues Bild des Bezirks wiedergeben", erklärte Petra Werkovits, die gemeinsam mit Peter Vukics das Buch verfasst hat.Erzählungen, Beschreibungen und persönliche Erlebnisse wechseln einander in den Texten ab. Die Fotos stammen von den Mitgliedern des Fotoclubs "Die Bildermacher".Das Buch treffe "die Seele der Region", lobte Hermann Prem, der den Anstoß für das Werk gegeben hatte. "Es ist eine Liebeserklärung an den Bezirk Jennersdorf. Manche sagen, er sei die Toskana Österreichs", pflichtete Landeshauptmann Hans Niessl bei.Die passende musikalische Liebeserklärung steuerte der Gesangsverein Jennersdorf bei. "Mein Heimatland, mein Burgenland" ist eine von Martin und Andrea Werkovits modern komponierte Landeshymne, die erstmals im Bezirk Jennersdorf erklang.Die "Jennersdorfer Impressionen" sind in den Gemeindeämtern der zwölf Gemeinden des Bezirks um 30 Euro erhältlich.