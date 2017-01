Fußball: Die letzten Tage der Transferzeit

31.01.2017, 10:52 Uhr

Heute endet die Anmeldefrist für Vereinswechsel.

Viele Vereine nutzten die Chance, Ausbesserungen im Kader vorzunehmen.Eltendorf holt ErsatzNach dem Abgang von Marek Pasko wurde György Kovacs als Ersatz geholt. "György hinterließ bislang einen starken Eindruck, und wir hoffen, dass er die Pasko-Lücke schließen kann", erhofft sich Coach Rainer Pummer.Schnecker nach NeuhausMit Marco Schnecker verlässt ein Eigenbauspieler den USV Rudersdorf in Richtung Neuhaus am Klausenbach. "Ich erwarte mir, dass wir guten Fußball spielen und am Ende um den Titel mitspielen werden", gibt er seine Ziele bekannt.

Torwart-RochadeNachdem Eberaus Torhüter Gabor Sipos nach Oberwart wechselt, mussten die Eberauer für einen sicheren Ersatz sorgen. Als dieser wurde Rene Pöschlmayer vom SV Güssing auserkoren.Top-Stürmer gefundenMühlgraben aus der 1. Klasse Süd fand mit Sandi Hudorovic den wohl perfekten Spieler im Kampf um den Aufstieg.Der UFC Jennersdorf holte am Ende der Transferzeit mit Bernd und Andreas Stocker noch zwei weitere Spiele.