Willi Resetarits & Stubnblues eröffneten Kulturherbst

01.10.2016, 10:32 Uhr

Beim Kulturherbst gibt es diesmal fünf statt vier Konzerte. Das kanadische Spitzenduo „Madison Violet“ ist derzeit auf Europatournee, eines ihrer zehn Österreichkonzerte geht in Hochfilzen in Szene. Konzert-Zuckerl dazu: Jeder Besucher, der beim letzten Konzert (6. 11. Madison Violet) seine Eintrittskarte eines vorangegangenen Konzertes (W. Resetarits, Andy Lee Lang, Krautschädl, Kernölamazonen) vorweist, zahlt nur 10 € Eintritt – Also Eintrittskarten aufbewahren!

Weiter geht's im Konzertreigen am 15. 10. mit Rock'n'Roller Andy Lee Lang & Band, am 22. 10. sind die Dialekt-Rocker "Krautschädl" beim Stehkonzert zu Gast. Die Kernölamazonen legen dann am 5. November los, bevor Madison Violet tags darauf den 22. Kulturherbst beschließt.Karten & Infos auf www.kultur1000hochfilzen.atFotos: Wörgötter