Neue Führung für das Rote Kreuz

09.02.2017, 23:17 Uhr

Daniel Hofer aus Kössen wurde Bezirksstellenleiter:



Bei einer außerordentlichen Generalversammlung am 9. Februar mußte im VZ Kaiserwinkl in Kössen statutengemäß innerhalb einer bestimmten Zeit ein neuer Bezirks-Vorstand für das Rote Kreuz gewählt werden.



KÖSSEN(jom).Am 16. jänner war Rot Kreuz Bezirksstellenleiter Hans Urs Krause gemeinsam mit den zwei verbliebenen Vorständen zurückgetreten, persönliche Streitereien und zuviel Gegenwind aus den eigenen Reihen waren der Grund. Danach warf auch GF Herbert Haid das Handtuch und somit war die Bezirksstelle nun Führungslos. (wir berichteten) Es wurde mehrmals betont, das die internenVorgänge in der Bezirksleitung keinen Einfluss auf die Versorgung der Bevölkerung und auf das Tagesgeschäft hatten.In Kössen trafen sich nun die 39 Delegierten aus den sechs Ortsstellen sowie das Landespräsidium des Roten Kreuzes mit GF Dir. Thomas Wegmayr, Präsident Dr. Robert Moser und DI Harald Fenz von der Ortsstelle Brixen im Thale. Ebenfalls anwesend Hausherr Vizebürgermeister Reinhold Flörl sowie die Gemeindevertreter der Ortsstellen. Es lag bereits einen Wahlvorschlag vor, auf Wunsch wurde per Handzeichen gewählt, es gab drei Gegenstimmen.Bezirksstellenleiter: Daniel Hofer1. Stellvertreter: Hans Noichl2. Stellvertreter: W. GurtnerFinanzreferent: Elisabeth MüllauerSchulungsreferent: Wolfgang Daxberger

Mit Daniel Hofer habe man einen erfahrenen Rot Kreuz Mann für die Bezirksstelle gefunden, waren sich die anwesenden einig.Die Frage nach dem Geschäftsführer bleibt noch offen und wird aber in der nächsten Zeit ausgeschrieben. In seiner ersten Stellungnahme betonte der neue Bezirksstellenleiter Hofer, er wärmt die alten Geschichten nicht auf, es gibt viel zu tun und bat um Unterstützung der Ortsstellen und des Landesverbandes. Landespräsident Moser sieht in dieser Wahl wieder ein positives Signal, damit die Bezirksstelle Kitzbühel wieder in ruhiges Gewässer fährt. Das Rote Kreuz, eine weltumspannende Idee, zu der wir verpflichtet sind, ehrenamtlich mitzuarbeiten, so Moser.Daniel Hofer, 43 Jahre, verheiratet, drei Kinderwohnhaft in Kössen, kommt aus Kappl –Paznauntal,Lehrer an der NMS in Kössenwar Ortsstellenleiter in Kössen von 2002-2010