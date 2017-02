Koasalauf 2017 Skating: Koasa-Sieg zum Geburtstag

12.02.2017, 23:10 Uhr

Sigrid Murscheller (GER) und Clemens Blassnig (Tirol) gewinnen 50 Kilometer-Rennen. Christian Kitzbichler (Kössen) auf Rang 3

Der Freudentag wurde für die Deutsche Sigrid Murtscheller auch zum Jubeltag: An ihrem 41. Geburtstag konnte die Siegerin von 2010 und 2011 über ihren insgesamt dritten Koasalauf-Triumph jubeln. Mutscheller, die auch in den Jahren 2012 und 2013 (jeweils als Zweite) am Podium stand, lief bei pfeilschnellen Schneeverhältnisse die 50km-Langdistanz in 2:03:34 Stunden – nur 24 Herren schafften es schneller als das Geburtstagskind. Sigrun Hannes (Siegerin 2015, Zweite 2016), Barbara Häsch und Greta Hoppe komplettierten einen deutschen Vierfacherfolg.



Ergebnisse

Bei den Herren sorgte Christian Kitzbichler (Kössen) als Dritter für einen Glanzpunkt aus heimischer Sicht. Österreichs Polizeimeister vom Posten St. Johann musste sich nur dem Osttiroler Clemens Blassnig und Vorjahressieger Urban Lentsch aus dem Kaunertal geschlagen geben.Die Skating-Kurzstrecke über 28km nutzten die ÖSV-Weltcupläufer Bernhard Tritscher (Saalfelden) und Max Hauke (Liezen) zur Vorbereitung auf die WM in Lahti/Finnland. Tritscher hatte im Endspurt die Schuhspitzen vorn und gewann mit einer Zehntelsekunde Vorsprung auf seinen steirischen Teamkollegen, der tags zuvor im Klassiker-Kurzbewerb bereits auf Rang zwei gelaufen war. Franco Pletzer (St. Johann) mischte im Verfolgerfeld kräftig mit und lief hinter dem Deutschen Max Olex auf Gesamtrang 4. Mit der 17-jährigen Anna Juppe (Villach) sowie Madeleine Veiter (St.Jakob im Defereggen) gab es auch bei den Damen einen rot-weiß-roten Doppelerfolg über die 28km-Distanz.Insgesamt 735 Sportlerinnen und Sportler erreichten bei den Skatingbewerben am Sonntag das Ziel.50km FreistilHERREN:1. Clemens Blassnig (Hopfgarten i. Defereggen/AUT) 1:52:12,42 Std.2. Urban Lentsch (Kaunertal/AUT) +1:20 min.,3. Christian Kitzbichler (Kössen/AUT) +2:40 min.,Weiters: 10. Richard Kantner (KSC) +8:20 min., 16. Johann Hölzl (Hochfilzen) +9:00 min., 38. Simon Danzl (SV Erpfendorf/Wald) +13:36 min., 46. Andreas Mayr (Erpfendorf) +13:43 min., 49. Franz Kröll (Steinbacher Dämmstoffe) +14:03 min.;DAMEN:1. Sigrid Mutscheller (GER) 2:03:34,78 Std.,2. Sigrun Hannes (GER) +2:40 min.3. Barbara Häsch (GER) +7:45 min.weiters: 16. Sabine Harasser (St. Ulrich a.P.) +36:24 min., 20. Conny Stöckl (St. Ulrich a.P.) +45:59 min.;28km FreistilDAMEN:1. Anna Juppe (Villach/AUT) 1:14:01,02 Std.,2. Madeleine Veiter (St.Jakob im Defereggen/AUT) +1:38 min.,3. Renate Forstner (GER) +1:44 min.,Weiters: 13. Barbara Laner (KSC) +11:13 min., 14. Sabine Ehrensperger (KSC) +11:53 min.;HERREN:1. Bernhard Tritscher (Saalfelden/AUT) 1:03:25.38 Std.,2. Max Hauke (Liezen/AUT) +0,103. Max Olex (GER) +1:22 min.,Weiters: 4. Franco Pletzer (St. Johann) +3:54 min., 13. Fabian Ulmer (KSC) +6:15 min., 14. Tobias Kammerlander (St. Johann) +6:16 min.;