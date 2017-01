Sportlicher Egger- Einsatz für den guten Zweck

20.01.2017, 16:29 Uhr

Egger-Mitarbeiter "erkraxelten" 4.500 Euro bei Tourenskirennen

ST. JOHANN/SAALBACH (niko). Die Anstrengungen der Egger-Mitarbeiter beim Schattberg-Tourenskirennen haben sich gelohnt: Sie erliefen eine stolze Spendensumme von 4.500 Euro für das SOS-Clearing House in Salzburg.85 der insgesamt 190 Teilnehmer des legendären Schattberg Race waren Mitarbeiter der Egger-Gruppe.Über 1.000 Höhenmeter und stellenweise bis zu 70 % Steigung galt es beim berühmten Schattberg Race in Saalbach-Hinterglemm auf Tourenskiern zu bezwingen. Die Egger-Teilnehmer verfolgten dabei auch den sozialen Zweck. Denn Thomas Leissing, Gruppenleitung Finanzen und Verwaltung, hatte erneut die Teilnahme der Mitarbeiter initiiert und zugesagt, für jede erfolgreiche Gipfelbezwingung persönlich 50 Euro für einen sozialen Zweck zu spenden. So kam schließlich die stolze Spendensumme zusammen, die Leissing an Manuela Mader vom SOS Kinderdorf übergeben konnte.

Top-Leistungen des Teams

Alle 85 Egger-Mitarbeiter erreichten den Gipfel des 2.018 m hohen Schattbergs. Die schnellste Dame in der internen Wertung war Tanja Malitz (1:30 Std.). Platz zwei und drei gingen an Petra Reiner und Irene Kopp. Bei den Herren legte Daniel Dagn mit 51 Minuten die Siegerzeit vor, dicht gefolgt von Thomas Pointner und Josef Wurzrainer.Die Athleten kamen nicht nur vom Stammwerk St. Johann, sondern auch aus Wörgl, Unterradlberg, Brilon, Gifhorn, Wismar und Marienmünster (DE) und sogar aus Hexham und Barony (UK), Rambervillers (FR), Spanien, Rumänien und der Türkei.