Seidendorfer Teiche im Winter

13.01.2017, 20:35 Uhr

Auf den Seidendorfer Teichen, dort wo das einstige Naturparadies durch den Bau der Koralmbahn-Drauquerung zerstört und verunstaltet wurde und durch den Bau des Tunnels Stein noch immer bearbeitet wird, haben sich die Wasservögel in die westliche Wasserfläche zurückgezogen.Vorige Woche und gestern wieder konnte ich sie dort beobachten:Ca. 40 Höckerschwäne, an die 100 Blässhühner, 1 weibliche Stockente, 1 weiblicher Gänsesäger, einige Tafelenten, Reiherenten und Schnatterenten ...Auch der Biber war fleißig an der Arbeit gewesen und hatte immer wieder Holz für seine Biberburg geschlägert, wie man an den kegelförmig angeknabberten Bäumen sehen konnte.