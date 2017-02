Ein "Zentrum der Begegnung" für Köttmannsdorf

15.02.2017, 07:30 Uhr

Querquadrat GmbH baut Zentrum mit Kindertagesstätte, Café, Geschäftsflächen, Ordinationen und Kleinwohnungen im Ortskern.

Bis zu 40 Kinder

KÖTTMANNSDORF (vp). Auch in Köttmannsdorf steigt die Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen. Nun gibt es eine private Initiative, welche die Eltern freuen wird. "Die Umsetzung eines ganzheitlichen Konzepts zur gemeinsamen Integration von Jung und Alt innerhalb eines ,Wohlfühlorts der Begegnung' steht im Vordergrund des geplanten Projekts", erklärt Bürgermeister Josef Liendl.Auf 1.100 Quadratmetern soll das "Zentrum der Begegnung" realisiert werden. Das Herzstück bildet eine Kindertagesstätte mit zwei Gruppen, wo bis zu 40 Kinder im Alter zwischen einem und vier Jahren betreut werden können. Ziel ist eine professionelle pädagogische Betreuung, weshalb bereits Gespräche mit möglichen Betreibern laufen.

Café und Geschäftsflächen

Privater "Bauherr"

Im Gemeindeamt melden

An die Kindertagesstätte angeschlossen werden sollen ein Kaffeehaus und zusätzliche Geschäftsflächen für andere Dienstleister - etwa für einen Friseur - oder Büroräumlichkeiten zur Vermietung. Der erste Stock ist so geplant, dass dort zwei Ordinationen und fünf Kleinwohnungen für Singles oder ältere Menschen Platz finden. Der erste Stock soll über einen Lift barrierefrei erreichbar sein.Der Projektstart ist noch vor dem Sommer 2017 vorgesehen. Derzeit laufen Gespräche mit möglichen Kindertagesstätten-Betreibern, interessierten Mietern und wegen dem Grundstück. Jedenfalls wird das "Zentrum der Begegnung" im Ortskern gebaut.Hinter dem "Zentrum der Begegnung" steckt die Köttmannsdorfer Bauträgerfirma Querquadrat GmbH, die derzeit in Köttmannsdorf auch eine Eigentums-Wohnungsanlage errichtet. Die Querquadrat GmbH mit Geschäftsführer Robert Heiglauer plant und baut das Zentrum. Heiglauer: "Ich sehe in diesem Projekt sehr viel Potenzial, weil Köttmannsdorf eine der lebenswertesten Gemeinden im Bezirk ist."Eltern, die sich für einen Kinderbetreuungsplatz interessieren, sollen sich noch bis Ende Februar 2017 bei der Gemeinde melden, um sich für einen Platz vormerken zu lassen. Die Kindertagesstätte steht auch Kindern aus angrenzenden Nachbargemeinden wie Ludmannsdorf oder Feistritz offen.